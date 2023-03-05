"التوتُّر أصبح خطيرًا جدًّا".. كوريا الشمالية توجّه دعوة أممية لمنع مناورات لواشنطن وسيول

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم سون غيونغ، في بيان نشرته الوكالة: "سيتعيّن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".