"التوتُّر أصبح خطيرًا جدًّا".. كوريا الشمالية توجّه دعوة أممية لمنع مناورات لواشنطن وسيول

دعت كوريا الشمالية الأمم المتحدة، اليوم "الأحد"، إلى حضّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم سون غيونغ، في بيان نشرته الوكالة: "سيتعيّن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "غيونغ": "إن التوتر بلغ مستوى خطيرًا جدًّا؛ بسبب خطاب سيول وواشنطن ومناوراتهما".