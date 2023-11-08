بينهم 10 أطفال.. قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات يخلّف 18 شهيدًا

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا؛ نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 10305 شهداء، وأكثر من 25 ألف مصاب، بينهم 4237 طفلًا، و2719 سيدة، و631 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنًا، بينهم أكثر من 1300 طفل.