كييف تعلن إسقاط 14 مُسيّرة روسية كانت تستهدف ميناء أوديسا الاستراتيجي

وأوضحت قيادة سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أرسلت 17 طائرة مُسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" قبل أن تدمّر أنظمة الدفاع الجوي 14 منها، وأضافت القيادة في بيان على تطبيق المراسلة "تلغرام": "سجّلنا إجمالًا ما يصل إلى 17 عملية إطلاق لطائرات مُسيرة، ربما من منطقة الساحل الشرقي لبحر آزوف".