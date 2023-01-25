بعد استقالتها المفاجئة.. "هيبكنز" يخلف "أرديرن" في رئاسة وزراء نيوزيلندا

أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز، اليوم "الأربعاء"، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء نيوزيلندا، عقب استقالة مفاجئة لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الأسبوع الماضي.
وتجمع المئات في البرلمان؛ حيث غادرت "أرديرن" للمرة الأخيرة، وعانقت الأعضاء الذين بدا التأثر واضحًا على العديد منهم، ثم توجهت إلى مقر الحكومة، وقدمت استقالتها إلى ممثل الملك تشارلز في نيوزيلندا، الحاكم العام سيندي كيرو.
وبعد ذلك أدى "هيبكنز" ونائبته كارمل سيبولوني، وهي أول شخص ينحدر من جزر المحيط الهادي يتولى هذا الدور؛ اليمين في مراسم استمرت بضع دقائق؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وانتخب حزب العمال، الأحد الماضي، "هيبكنز" "44 عامًا"، الذي كان وزيرًا معنيًّا بمكافحة "كوفيد-19"، ووزيرًا للشرطة، من أجل قيادة الحزب والبلاد.