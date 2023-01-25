بعد استقالتها المفاجئة.. "هيبكنز" يخلف "أرديرن" في رئاسة وزراء نيوزيلندا

وتجمع المئات في البرلمان؛ حيث غادرت "أرديرن" للمرة الأخيرة، وعانقت الأعضاء الذين بدا التأثر واضحًا على العديد منهم، ثم توجهت إلى مقر الحكومة، وقدمت استقالتها إلى ممثل الملك تشارلز في نيوزيلندا، الحاكم العام سيندي كيرو.