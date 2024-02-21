"ما من سبب يدعو للإخفاء".. مصادر إيرانية: طهران زودت روسيا بـ400 صاروخ باليستي

ذكرت 3 مصادر إيرانية لـ"رويترز"، اليوم (الأربعاء)، أن إيران زوَّدت روسيا بالمئات من الصواريخ الباليستية "أرض-أرض" القوية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن إيران وفَّرت حوالي 400 صاروخ، تشمل العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز "فاتح-110"، القادر على إصابة أهداف بدقة على مسافات تتراوح بين 300 و700 كيلومتر.
وبيّن أحد المصادر أن الشحنات بدأت في أوائل يناير بعد إتمام الاتفاق في اجتماعات عقدت أواخر العام الماضي بين مسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين وروس في طهران وموسكو.
وأضاف بأنه كانت هناك أربع شحنات على الأقل من الصواريخ، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة. وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضح مصدر ثانٍ أن بعض الصواريخ أُرسلت إلى روسيا عن طريق السفن عبر بحر قزوين، بينما تم نقل البعض الآخر جواً، وسيكون هناك المزيد من الشحنات.
وقال المصدر: "ما من سبب يدعو لإخفاء الأمر. نستطيع تصدير الأسلحة إلى أي دولة نريد".