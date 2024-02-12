مديرة "النقد الدولي" تحذر من تداعيات طول أمد حرب غزة

وقالت كريستالينا جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "إن طول الحرب يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها، ونرى بعضها الآن في قناة السويس"، وفقاً لـ"فرانس برس".