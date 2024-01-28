أوكرانيا تتهم روسيا بقصف بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد

اتهمت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم (الأحد)، روسيا بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، استهدفت بنية تحتية مدنية وحيوية في أنحاء البلاد.
وأوضحت القوات عبر "تليجرام أن روسيا هاجمت منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين من منظومة "إسكندر"، كما أطلقت 3 صواريخ أرض جو على منطقة دونيتسك في الشرق.
وأضافت أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أو مصابين في الهجمات، وفقاً لـ"رويترز"
من جانبه، بين حاكم منطقة بولتافا فيليب برونين، عبر "تليجرام"، أن صواريخ روسية ضربت موقعاً صناعياً في مدينة كريمنشوك ما أدى إلى اندلاع حريق.
من جهته، أفاد حاكم منطقة زابوروجيا يوري مالاشكو، أن موقعاً للبنية التحتية تعرض لقصف روسي في هجوم بطائرة مسيرة.