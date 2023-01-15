العالم

دعوات إسرائيلية للإضراب احتجاجاً على سياسة "نتنياهو"

التصعيد أعقب تظاهر عشرات الآلاف ضد الحكومة
مظاهرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
مظاهرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
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سبق

دعت أحزاب معارضة إسرائيلية اليوم (الأحد) إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإضرابات لشل اقتصاد البلاد.

في المقابل، أصر "نتنياهو" على المضي قدمًا في "إصلاحاته"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس في وسط تل أبيب؛ تعبيراً عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.

وتثير المشاريع التي أعلنتها الحكومة ومنها مشروع إصلاح القضاء، مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديمقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.

بنيامين نتنياهو
إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي

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