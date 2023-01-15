دعوات إسرائيلية للإضراب احتجاجاً على سياسة "نتنياهو"

دعت أحزاب معارضة إسرائيلية اليوم (الأحد) إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإضرابات لشل اقتصاد البلاد.
في المقابل، أصر "نتنياهو" على المضي قدمًا في "إصلاحاته"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس في وسط تل أبيب؛ تعبيراً عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.
وتثير المشاريع التي أعلنتها الحكومة ومنها مشروع إصلاح القضاء، مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديمقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.