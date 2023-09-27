الجيش اللبناني يتبادل إطلاق قنابل دخانية مع قوات إسرائيلية على الحدود

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأربعاء) أنه تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المشتركة بينهما، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع واحد.