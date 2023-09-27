الجيش اللبناني يتبادل إطلاق قنابل دخانية مع قوات إسرائيلية على الحدود

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأربعاء) أنه تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المشتركة بينهما، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع واحد.
وقال الجيش اللبناني في بيان: "إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية على دورية تابعة له أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب".
وأضاف: "قوات الجيش اللبناني ردّت بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".
ويُعرف الخط الفاصل بين البلدين حالياً باسم الخط الأزرق، وهي حدود رسمتها الأمم المتحدة، وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000.
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد أن تبادلت القوات إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية بسبب نزاع مماثل على الخط الأزرق.