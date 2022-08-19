"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في المهرة باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة.
وتضمن التدخل العاجل توزيع 50 خيمة و50 حقيبة إيوائية، وذلك في إطار مشروع طوارئ الإيواء، استفاد منها 300 فرد.
يذكر أن محافظة المهرة وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية كانت قد شهدت قبل أيام أمطارا غزيرة، تسببت في محاصرة العديد من المناطق بوادي المسيلة لعدة أيام جراء انقطاع الطرق، الأمر الذي حال دون وصول مئات الأسر إلى الأسواق لتوفير احتياجاتها الضرورية.
يأتي ذلك امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثالثة).
وشهد شهر يوليو الماضي استقبال 6.059 مريضا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 13.171 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40% والإناث 60%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 66% والمقيمين 34%.
يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.