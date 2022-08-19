"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في المهرة باليمن

يذكر أن محافظة المهرة وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية كانت قد شهدت قبل أيام أمطارا غزيرة، تسببت في محاصرة العديد من المناطق بوادي المسيلة لعدة أيام جراء انقطاع الطرق، الأمر الذي حال دون وصول مئات الأسر إلى الأسواق لتوفير احتياجاتها الضرورية.