بعد انتشار مقطع احتجازهم من الدعم السريع.. هذا سبب وجود قوات مصرية بالسودان

وأضاف أن الفيديو المنتشر "صحيح وجاء من صغار عسكريين (في قوات الدعم) لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليًّا وخارجيًّا؛ لكن المجموعة العسكرية في الحفظ والصون، وتم وضعهم في مكان آمن حفاظًا على أرواحهم".