"مشيته متثاقلة وصوته خافت".. ما الحالة الصحية لـ"بايدن" في عيد ميلاده الـ81؟

ورغم أن تقريره الطبي أظهر أنه "قوي"، لكن ما من شك أن مشيته أصبحت متثاقلة، وكثيرًا ما يكون صوته خافتًا وبالكاد مسموعًا، وأصبح يستخدم السلّم الأقصر في الطائرة الرئاسية لتجنب التعثر مجددًا، كذلك، يكثر الحديث عن زلاته، مثل إجاباته المرتبكة حول أفلام جون واين أو عندما خاطب نائبة توفيت لتوها، كما لو كانت لا تزال على قيد الحياة.