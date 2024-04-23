"أبو عبيدة": الاحتلال ما زال غارقاً برمال غزة بعد 200 يوم من العدوان

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" في كلمة يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة، مشددًا على أن "هذه أكذوبة كبيرة".
وقال أبو عبيدة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوم على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاً برمالها.
وأضاف: لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.
وأردف: 200 يوم ومقاومتنا في غزة شامخة وراسخة كشموخ ورسوخ جبال فلسطين، ولم نوثق إلا النذر اليسير من ضربات عناصرنا، وستستمر ضرباتنا وستتخذ أشكالاً جديدة ومتنوعة.
وتابع وفقًا لما أورده "روسيا اليوم": شهد العالم بأس عناصرنا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات الجيش الإسرائيلي وإنما وقت انسحابه.
وقال أبو عبيدة: 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، ونقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم.