"أبو عبيدة": الاحتلال ما زال غارقاً برمال غزة بعد 200 يوم من العدوان

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" في كلمة يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة، مشددًا على أن "هذه أكذوبة كبيرة".