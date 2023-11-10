إسرائيل تقصف سوريا رداً على هجوم بمسيّرة استهدف مدرسة في إيلات

كان الجيش الإسرائيلي قد أكّد في وقت سابق، أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت الخميس على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضراراً مادية وحالات من الذعر.