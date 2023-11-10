إسرائيل تقصف سوريا رداً على هجوم بمسيّرة استهدف مدرسة في إيلات

شنّت إسرائيل، فجر الجمعة، قصفاً في سوريا رداً على تحطم مُسيّرة الخميس، على مدرسة في إيلات (جنوب)، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان على منصّة إكس "رداً على مُسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية المنظمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظمة.
وأضاف الجيش أنّ إسرائيل "تُحمّل النظام السوري مسؤوليّة أيّ عمل إرهابي ينطلق من أراضيه".
كما أشار الجيش إلى أنه "يواصل عملياته لتدمير البنى التحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان". وقال الجيش "قصفت طائرات مقاتلة أهدافاً لحزب الله في الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال النهار".
كان الجيش الإسرائيلي قد أكّد في وقت سابق، أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت الخميس على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضراراً مادية وحالات من الذعر.