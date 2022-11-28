تحت وطأة الاحتجاجات .. الصين تخفف قيود "كورونا" في شينجيانج

وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي، أن أشخاصاً خضع بعضهم إلى إجراءات عزل في منازلهم لأسابيع، بات بإمكانهم التنقل بواسطة حافلات لشراء حاجياتهم ضمن مناطق سكنهم اعتباراً من غدٍ، وفقاً لـ"فرانس برس".