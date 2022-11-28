تحت وطأة الاحتجاجات .. الصين تخفف قيود "كورونا" في شينجيانج

خففت الصين بعض قيود مواجهة فيروس كورونا، في منطقة شينجيانج غرب البلاد، اليوم (الاثنين، بعدما أشعل حريق أودى بحياة 10 أشخاص احتجاجات إثر تحميل إجراءات العزل مسؤولية تعذر إنقاذ الضحايا.
وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي، أن أشخاصاً خضع بعضهم إلى إجراءات عزل في منازلهم لأسابيع، بات بإمكانهم التنقل بواسطة حافلات لشراء حاجياتهم ضمن مناطق سكنهم اعتباراً من غدٍ، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافوا أنه يمكن لمتاجر أساسية محددة في المناطق، حيث يعد "الخطر منخفضاً"، التقدّم بطلب لاستئناف نشاطها بحضور 50 في المئة من العمال، بينما ستستأنف رحلات الطيران والنقل العام بشكل منظّم.