ضابط إسرائيلي أرسل تحية لمتطرف أحرق "رضيعًا".. فتلقى الوعيد في غزة

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل ضابط إسرائيلي في معارك غزة بعد أسابيع قليلة من انتشار مقطع فيديو يهدي فيه تحياته إلى مستوطن متطرف قتل عائلة "دوابشة" عام 2015 في جريمة مروعة.
ووفقاً لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد قتل النقيب هرئيل شرفيط صباح الجمعة، وذلك خلال المعارك الضارية التي دارت رحاها في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وظهر ضابط الاحتلال مطلع نوفمبر في مقطع فيديو، لاقى رواجاً واسعاً، وهو يزرع شجرة على أنقاض غزة، ويهديها إلى متطرف إسرائيلي ارتكب جريمة مروعة بقتل أفراد عائلة "دوابشة"، وحرق منزلهم بقرية دوما شمالي في الضفة الغربية عام 2015، كما طالب بالإفراج عنهم.
وفي تفاصيل الجريمة المروعة التي لازالت عالقة في الأذهان، أحرق المستوطن المتطرف منزل العائلة الفلسطينية، ما تسبب في احتراق رضيع لم يتجاوز عمره عاماً ونصف العام خلال نومه، كما توفي الوالدان بعد أسابيع متأثرين بالحروق، فيما نجا شقيقه، الذي كان يبلغ 5 أعوام حينذاك، من حادث القتل المتعمد المروع.