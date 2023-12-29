ضابط إسرائيلي أرسل تحية لمتطرف أحرق "رضيعًا".. فتلقى الوعيد في غزة

وفي تفاصيل الجريمة المروعة التي لازالت عالقة في الأذهان، أحرق المستوطن المتطرف منزل العائلة الفلسطينية، ما تسبب في احتراق رضيع لم يتجاوز عمره عاماً ونصف العام خلال نومه، كما توفي الوالدان بعد أسابيع متأثرين بالحروق، فيما نجا شقيقه، الذي كان يبلغ 5 أعوام حينذاك، من حادث القتل المتعمد المروع.