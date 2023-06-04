"نتنياهو" عن مقتل 3 من جنود الاحتلال على الحدود مع مصر: "هجوم إرهابي مأساوي"

وأشارت النتائج الأولية، الأحد، إلى أن "الجندي المصري قد خطط مسبقًا لهذه العملية"؛ فيما تؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أنه لن يكون لهذه العملية أي تأثير على العلاقات بين البلدين.