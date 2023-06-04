"نتنياهو" عن مقتل 3 من جنود الاحتلال على الحدود مع مصر: "هجوم إرهابي مأساوي"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال على الحدود مع مصر، بأنه "هجوم إرهابي مأساوي".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل جلسة الحكومة عن الحادث اليوم وفق "سكاي نيوز عربية": "لقد أرسلنا رسالة واضحة لمصر بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك جديًّا".
وأفادت نتائج التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال، عن حادث مقتل 3 جنود على يد جندي مصري، بوجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية.
وأشارت النتائج الأولية، الأحد، إلى أن "الجندي المصري قد خطط مسبقًا لهذه العملية"؛ فيما تؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أنه لن يكون لهذه العملية أي تأثير على العلاقات بين البلدين.
بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن فرد أمن مصريًّا قُتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود مع إسرائيل.
وأوضح في بيان رسمي أنه "فجر السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وتابع: "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران؛ مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".
وتابع: "يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".
يُذكر أن الحدود بين مصر وإسرائيل كانت مسرحًا لمحاولات تهريب متكررة؛ مما أدى لوقوع اشتباكات بالذخيرة الحية في السنوات الأخيرة بين المهربين والجنود المتمركزين على طول الحدود.