بريطانيا تستدعي السفير الروسي في لندن

وقالت الخارجية البريطانية في بيان: إن استدعاء السفير الروسي كان على خلفية الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين، والذي يقضي بسجن فلاديمير كارا-مورزا 25 عامًا، في قضية الخيانة العظمى، ونشر أخبار كاذبة تخصّ القوات المسلحة الروسية.