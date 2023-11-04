20 قتيلاً في قصف استهدف مدرسة للنازحين في شمال غزة

وتابع: “أعلنا للعالم أجمع أن هذه القافلة تتجه إلى الجنوب في الساعة الرابعة عصراً، وأبلغنا الجهات ذات الصلة وطلبنا من الصليب الأحمر مرافقة القافلة، إلا أن إسرائيل استهدفت سيارات الإسعاف هذه، إضافة إلى السيارات الأخرى القادمة من الطريق رقم 10”.