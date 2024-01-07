"إسرائيل" تنبش المقابر في غزة.. و"حماس" تتهمها بسرقة 150 جثة

وقال المركز: "إنه وثّق اعتداء الجيش الإسرائيلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمّد تجريفها، ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها في خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي."