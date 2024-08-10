إدانات دولية واسعة للقصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

عبّرت دول غربية، السبت، عن إدانتها للغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة "التابعين" في غزة، وخلّفت عددًا من الضحايا، داعية لضرورة وقف الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.