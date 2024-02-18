قصف وعشرات الشهداء.. "وحشية إسرائيل" تتواصل على غزة لليوم الـ135

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68.677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.