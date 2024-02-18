قصف وعشرات الشهداء.. "وحشية إسرائيل" تتواصل على غزة لليوم الـ135

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا لليوم الـ134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد عشرات الفلسطينيين، وجُرِح آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مختلف المناطق بقطاع غزة.
وأفادت باستشهاد نحو 40 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال لعدد من منازل المواطنين وسط القطاع؛ وتحديدًا في الزوايدة ودير البلح ومخيم النصيرات.
وأضافت أن 20 مواطنًا استُشهدوا في استهداف عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
كما قصفت طائرات الاحتلال 9 منازل في مدينة رفح؛ مما أدى إلى ارتقاء 13 مواطنًا، وإصابة العشرات بجروح، وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة رفح، بعد قصف مدفعي شَمِلَ جنوب المدينة وشرقها.
وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منازل مأهولة في أحياء: (الشيخ رضوان، والنصر، والزيتون، والرمال، والصبرة)، أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل في المدينة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68.677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.