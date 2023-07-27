"جريمة حرب".. الخارجية الفلسطينية تُندد بإعدام الاحتلال للطفل "فارس"

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا بغطاء سياسي إسرائيلي وتعليماته وموافقته، كما أنها تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".