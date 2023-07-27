"جريمة حرب".. الخارجية الفلسطينية تُندد بإعدام الاحتلال للطفل "فارس"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام الطفل فارس أبو سمرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية الليلة الماضية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا بغطاء سياسي إسرائيلي وتعليماته وموافقته، كما أنها تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال؛ وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن صمت الجنائية الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول لإفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب، يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بأشكالها المختلفة، كما أن فشل الأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يوفر الغطاء لسلطات الاحتلال لاستباحة الأرض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.