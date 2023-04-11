انطلاق أكبر مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين

انطلقت الثلاثاء، المناورات العسكرية المشتركة الأكبر بين الولايات المتحدة والفلبين، في وقت تتسم فيه علاقات البلدين الحليفين بالدفء بسبب مخاوفهما من تزايد النفوذ الصيني في المنطقة. في المقابل، انتقدت بكين هذه المناورات، الاثنين، وحذّرت من عدم التدخل "في نزاعات بحر الصين الجنوبي"، أو إلحاق الضرر بسيادتها وحقوقها البحرية ومصالحها.