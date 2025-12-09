البرلمان العربي يُدين اقتحام الاحتلال لمقر "الأونروا" في القدس

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس، واصفًا ذلك بأنه "جريمة نكراء واعتداء سافر على الأمم المتحدة وشرعيتها الدولية".
وأكد "اليماحي" في بيان صادر اليوم، أن هذا الفعل يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويعكس حالة من التمادي في التجاوزات دون أي رادع أو احترام للمجتمع الدولي.
وأوضح أن هذه الممارسات تأتي ضمن حرب ممنهجة يشنها الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف مصادر "الأونروا" واستهداف مهمتها الإنسانية، مشيرًا إلى أنها محاولة لتقويض دور الوكالة الدولية، وإنهاء خدماتها، وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.