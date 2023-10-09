"الاتحاد الأوروبي" يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للسلطات الفلسطينية

وتفصيلاً، جاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية في وقت متأخر من الاثنين: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات" في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر".