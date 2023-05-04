الجامعة العربية تعقد اجتماعين غير عاديين حول السودان وسوريا.. الأحد

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، بحسب نقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم (الخميس).