الجامعة العربية تعقد اجتماعين غير عاديين حول السودان وسوريا.. الأحد

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحرب في السودان ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، بحسب نقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم (الخميس).
وذكر الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه "تقرّر عقد دورتين غير عاديّتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد".
وأضاف أن "الدورة الأولى ستناقش تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان".