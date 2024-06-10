استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير الشاملة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودمرت مربعات سكنية كاملة في أحياء العودة والشابورة والحي السعودي.. ووفقًا لمصادر محلية فلسطينية فقد تصاعدت أعمدة الدخان من المناطق التي شرع الاحتلال بتدميرها.