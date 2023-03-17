سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية، الجمعة، أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.