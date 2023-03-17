سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية، الجمعة، أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قرارًا من هذا النوع بعد بولندا.
وقال إدوارد هيغر للصحافيين: "سنرسل 13 من طائراتنا من طراز ميغ-29 لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن براتيسلافا سترسل أيضًا لكييف نظام الدفاع الجوي "كوب".
وطالبت أوكرانيا مرارًا بالحصول على مقاتلات من حلفائها الغربيين، خصوصًا طائرات "إف-16" حديثة أمريكية الصنع.
وأضاف "هيغر": "خطواتنا منسّقة بالكامل مع بولندا وأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن حكومته "تقف في الجانب الصحيح للتاريخ".
من جهته، توعّد الكرملين الجمعة بأن المقاتلات التي سترسلها بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا "ستُدمَّر"، مشددًا على أن شحنات الأسلحة الغربية لكييف لن تغيّر أهداف روسيا العسكرية.