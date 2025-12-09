"حماس": لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل وقف الخروقات

في تطور جديد يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اشترطت حركة "حماس" وقف الخروقات الإسرائيلية قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، حسام بدران، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية "يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لجميع بنود المرحلة الأولى".
وتنص المرحلة الأولى على تبادل الرهائن والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورغم سريان الاتفاق منذ العاشر من أكتوبر، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية متقطعة على مناطق في القطاع، ما اعتبرته "حماس" خرقًا مباشرًا لبنود الاتفاق.
وتتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة أدوار الوساطة والضمان في تنفيذ الاتفاق، الذي يشمل في مراحله المقبلة نزع سلاح الحركة، وتشكيل سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار تضم قوات أجنبية في غزة.