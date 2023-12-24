مدير "الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة يُدمَّر.. ويجب وقف إطلاق النار

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مدير "الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة يُدمَّر.. ويجب وقف إطلاق النار
أشاد بالعاملين في القطاع الطبي لتضحياتهم
حذَّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس اليوم الأحد من أن النظام الصحي في غزة يتعرض للتدمير، وقال إنه يجب وقف إطلاق النار.
وقال "غبرييسوس" في منشور على منصة "إكس": "إن القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة. ونحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف: "في مواجهة انعدام مستمر للأمن، وتدفُّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".
وأشاد بالعاملين في القطاع الطبي في غزة، الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة.