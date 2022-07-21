تصريحه المذهل.. هل "بايدن" مصاب بالسرطان؟ البيت الأبيض يوضح

وكان "بيتس" يعلق على تغريدة لصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" يدعى غلين كيسلير، يطالب فيه بالاطلاع على التقرير الطبي للرئيس الأمريكي، الذي يشير إلى أنه قبل أن يكون رئيسًا كان يعاني من سرطان غير الميلانيني، الذي لا يعتبر خطيراً.