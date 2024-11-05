"ترامب" قد يعلن فوزه بالانتخابات استنادًا إلى النتائج الأولية في الولايات الحاسمة

ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية تصريح ترامب بفوزه في وقت مبكر، وهو ما قد يخلق انطباعًا مبدئيًا بأن المرشح في المقدمة؛ بهدف تعزيز قاعدة مؤيديه وإثارة الشكوك حول نزاهة النتائج لاحقاً، وفق "سكاي نيوز عربية".