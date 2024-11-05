"ترامب" قد يعلن فوزه بالانتخابات استنادًا إلى النتائج الأولية في الولايات الحاسمة

تفيد مصادر مطلعة على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بأن هناك مناقشات حول إمكانية إعلان الرئيس السابق عن فوزه ليلة الانتخابات، وفقاً لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتشير هذه المناقشات إلى أن ترامب قد يعلن عن فوزه استنادًا إلى النتائج الأولية في الولايات الحاسمة التي تميل لصالح الجمهوريين، قبل احتساب بطاقات الاقتراع الغائب والبريدي.
وأوضح جايسون ميلر، المستشار البارز في حملة ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين يوم الاثنين أن الحملة لن تعلن الفوز رسميًا إلا بعد تجاوز 270 صوتاً انتخابياً.
ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية تصريح ترامب بفوزه في وقت مبكر، وهو ما قد يخلق انطباعًا مبدئيًا بأن المرشح في المقدمة؛ بهدف تعزيز قاعدة مؤيديه وإثارة الشكوك حول نزاهة النتائج لاحقاً، وفق "سكاي نيوز عربية".
يأتي ذلك بعد أن سبق لترامب أن أعلن فوزه في انتخابات عام 2020 قبل اكتمال النتائج الرسمية، حيث صرح بفوزه الساعة 2:30 صباحاً يوم 4 نوفمبر، رغم عدم الانتهاء من فرز جميع الأصوات.