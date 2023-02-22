الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و67 إصابة خلال مواجهات نابلس

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة؛ إحداها في الرأس، فيما استقبل مستشفى نابلس التخصصي: 20 إصابة، بينها إصابات حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، كما استقبل مستشفى النجاح: 7 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة حرجة، واستقبل مستشفى الاتحاد النسائي: 5 إصابات بالرصاص الحي، واستقبل المستشفى العربي التخصصي: 9 إصابات بالرصاص الحي.