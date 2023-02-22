الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و67 إصابة خلال مواجهات نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 شبان فلسطينيين، خلال الاشتباكات المندلعة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بنابلس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 67 إصابة إلى المشافي؛ بينها إصابات حرجة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز يتم التعامل ميدانيًا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة؛ إحداها في الرأس، فيما استقبل مستشفى نابلس التخصصي: 20 إصابة، بينها إصابات حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، كما استقبل مستشفى النجاح: 7 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة حرجة، واستقبل مستشفى الاتحاد النسائي: 5 إصابات بالرصاص الحي، واستقبل المستشفى العربي التخصصي: 9 إصابات بالرصاص الحي.
وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل داخل البلدة القديمة بنابلس.
وقام الشبان الفلسطينيون بإشعال الإطارات في البلدة القديمة؛ للتشويش على جيش الاحتلال الذي يحاصر المنزل.
وكتب الشاب المطارد حسام اسليم، عبر "فيسبوك" منشورًا قال فيه إنه محاصَر من قبل قوات الاحتلال برفقة الشاب محمد الجنيدي داخل منزل في البلدة القديمة بنابلس.