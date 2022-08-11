تايوان تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وتجدد رفضها نموذج "بلد واحد ونظامان"

من جهة أخرى، رفضت وزارة الخارجية التايوانية، بالاتفاق مع أعلى هيئة للقرار بشأن الصين، نموذج "بلد واحد ونظامان" الذي اقترحته بكين على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.