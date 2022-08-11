تايوان تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وتجدد رفضها نموذج "بلد واحد ونظامان"

بعد يوم من إنهاء الصين مناوراتها العسكرية حول تايوان، أعلن الجيش التايواني الخميس إجراء تدريبات عسكرية جديدة في بينغتونغ شارك فيها مئات الجنود.
من جهة أخرى، رفضت وزارة الخارجية التايوانية، بالاتفاق مع أعلى هيئة للقرار بشأن الصين، نموذج "بلد واحد ونظامان" الذي اقترحته بكين على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي لتايوان، وردت بكين بإطلاق صواريخ باليستية فوق عاصمة الجزيرة للمرة الأولى وقطع روابط الاتصال مع الولايات المتحدة.