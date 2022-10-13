الرئيس الفلسطيني يعرب عن عدم ثقته في أمريكا لحلّ الصراع مع إسرائيل

صحيفة سبق الإلكترونية– الرياض: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الخميس"، عن عدم ثقته في أمريكا لحل الصراع مع إسرائيل، وأبدى في الوقت نفسه تقديره للموقف الروسي.

وقال "عباس" خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" المنعقدة في كازاخستان: "نحن لا نثق بأمريكا وأنتم تعرفون رأينا، إننا لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن تكون أمريكا تحت أي ظرف طرفًا وحيدًا في حل مشكلة".

وأضاف: "نحن مطمئنون تمامًا لموقف روسيا تجاه الشعب الفلسطيني، وروسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجدّد دعمه للجنة الرباعية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن ترك زمام الأمور للولايات المتحدة لتتصرف بمفردها.

وتعكس التصريحات موقف الرئيس الفلسطيني المتشكك منذ وقت طويل بخصوص الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، لكنها تأتي في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوده لعزل روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.