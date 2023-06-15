الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوري

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، مؤتمرًا دوليًا لجمع الأموال من أجل سوريا، التي ضربها زلزال عنيف هذا العام مما فاقم المحنة القاسية بالفعل التي يعاني منها هذا البلد منذ اندلاع صراع في 2011.