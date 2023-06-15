الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً دولياً لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوري

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، مؤتمرًا دوليًا لجمع الأموال من أجل سوريا، التي ضربها زلزال عنيف هذا العام مما فاقم المحنة القاسية بالفعل التي يعاني منها هذا البلد منذ اندلاع صراع في 2011.
وقال بيان مشترك لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، إذ يدير الثلاثة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة للأزمة في سوريا: "نحتاج لدعم مالي أكبر بكثير من المجتمع الدولي"، وفقاً لـ"رويترز".
وشددوا على أن المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيفهم (اللاجئين) أمر ضروري، الاحتياجات ضخمة.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازحون داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبًا تحت خط الفقر.