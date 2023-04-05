العقوبات الغربية تكبّد ثاني أكبر بنك روسي خسائر بـ7 مليارات يورو خلال 2022

أعلن بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف روسي، اليوم (الأربعاء) عن خسارة تبلغ 7 مليارات يورو في 2022؛ بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، التي طالته ردًّا على الهجوم الروسي في أوكرانيا، وأدت خصوصًا إلى استبعاده من نظام الدفع الدولي سويفت.
وقال المدير المالي للمصرف ديمتري بيانوف، في بيان للمجموعة: "في 2022 واجهت مجموعة "في تي بي" صعوبات وتحديات غير مسبوقة، وأصبحنا الهدف الأول للحد الأقصى من العقوبات الممكنة، مما أدى إلى خسائر كبيرة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا؛ بسبب النزاع في أوكرانيا؛ من بينها استبعاد المصارف الروسية الكبرى من نظام "سويفت" المالي الدولي لتحويل الأموال.