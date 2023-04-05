العقوبات الغربية تكبّد ثاني أكبر بنك روسي خسائر بـ7 مليارات يورو خلال 2022

أعلن بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصرف روسي، اليوم (الأربعاء) عن خسارة تبلغ 7 مليارات يورو في 2022؛ بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، التي طالته ردًّا على الهجوم الروسي في أوكرانيا، وأدت خصوصًا إلى استبعاده من نظام الدفع الدولي سويفت.