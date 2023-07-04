سقوط 10 إصابات جرّاء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، سقوط 10 إصابات من جرّاء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.
من ناحية ثانية، ذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن القيادة العسكرية لجيش الاحتلال تستعد لإنهاء ما وصفته بـ"العملية" في جنين، إذا لم تحدث تطورات جديدة.
من جهة أخرى، بدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، خاصة في مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته عديدٌ من الشهداء والجرحى.
وأكّد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الاجتماع السفير محمد مصطفى، في كلمته أن ما يجري في جنين من قتل وحشي باستخدام آلة الحرب الإسرائيلية من شأنه أن يقلص بحد كبير فرص إحياء عملية السلام، وأن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية اللازمتين لذات الغرض الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة والعالم بأسره.
ومن المقرر أن يخرج المجلس بقرار يبلور الحراك العربي لوقف العدوان الإسرائيلي، وإجباره على الانسحاب الفوري من جنين ومخيماتها، ووقف إجراءاتها الأحادية.