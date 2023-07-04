سقوط 10 إصابات جرّاء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

من جهة أخرى، بدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، خاصة في مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته عديدٌ من الشهداء والجرحى.