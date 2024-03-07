إيران تنفي سقوط أي قتلى جراء انفجار مصفاة بندر عباس النفطية

نفَت إيران الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار بمصفاة بندر عباس النفطية، وأكدت أن الانفجار بسيط.
وكانت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء قد أفادت، اليوم الخميس، بمقتل عدة أشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس النفطية بجنوب إيران.
وبحسب الوكالة الإيرانية، تسبب الانفجار في سقوط عدد من الجرحى أيضًا.
وأشارت الوكالة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن "عمل تخريبي" إسرائيلي أم أنه حدث عرضي.
من ناحيتها، قالت شركة "آفتاب" لتكرير النفط إن حادث الانفجار بسيط ولم يسفر عن سقوط قتلى.
وفي سبتمبر الماضي، وقع انفجار في مصفاة بندر عباس بعد تسرب للغاز.