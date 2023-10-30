إسرائيل تعلن تحرير مجندة.. و"حماس" تنفي: محاولة تشويش على فيديو الأسيرات

وتفصيلاً، قال الجيش في بيان "تم الليلة الماضية إطلاق سراح المجندة، أوري مغيديش، خلال العملية البرية" التي نفذها الجيش في القطاع، مشيراً إلى أن مسلحي حماس خطفوا المجندة، وتدعى أوري مجيديش، في السابع من أكتوبر، وأكد "سنواصل العمل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس".