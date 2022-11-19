الاتحاد الأوروبي يهدد بالانسحاب من مؤتمر المناخ

هدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم "السبت"، بالانسحاب من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، منتقدًا مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر "كوب 27".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: "نفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى نتيجة سيئة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف "تيمرمانس": "نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها في الساعات الـ12 الأخيرة، والأوروبيون يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية حيًّا".
ودعا مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، في تصريح للصحافيين على هامش القمة، الأطراف الأخرى في المفاوضات إلى اتخاذ خطوات تتوافق مع جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.