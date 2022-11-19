الاتحاد الأوروبي يهدد بالانسحاب من مؤتمر المناخ

هدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم "السبت"، بالانسحاب من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة مرضية، منتقدًا مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر "كوب 27".