"فلسطين" تدين سياسة التعطيش التي تتبعها قوات الاحتلال وسرقتها للثروة المائية

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تسرق مياه الشعب الفلسطيني، وتقوم ببيع القليل منها، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام، وتحديداً في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعددٍ من المحافظات بشكل متعمد، في ظل موجة الحر الأخيرة، كما حصل في بيت لحم والخليل.