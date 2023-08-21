"فلسطين" تدين سياسة التعطيش التي تتبعها قوات الاحتلال وسرقتها للثروة المائية

دانت فلسطين، سياسة تعطيش الفلسطينيين، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة.
وعدّت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، سياسة سرقة المياه، وتعطيش القرى والبلدات الفلسطينية، بأنها جزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة، التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي، المعلن وغير المعلن، للضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تسرق مياه الشعب الفلسطيني، وتقوم ببيع القليل منها، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام، وتحديداً في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعددٍ من المحافظات بشكل متعمد، في ظل موجة الحر الأخيرة، كما حصل في بيت لحم والخليل.