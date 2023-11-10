عدد الأطفال القتلى في غزة فاق نظيرَه في جميع نزاعات العالم منذ 2020

وخلال إطلاق دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقّعة على دولة فلسطين"؛ قالت "دشتي": "عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة، والمقدّر بـ"4300" طفل؛ فاق العددَ الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في "22" بلدًا في أي عام منذ 2020".