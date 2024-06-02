مصر تتمسك بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من معبر رفح قبل إعادة تشغيله

وتقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية في رفح "ضرورية للقضاء على آخر كتائب حماس"، وفق زعمها، حتى سيطرت على معظم محور فيلادلفيا، وهو ضمن نطاق منطقة عازلة تم الاتفاق على إقامتها بين إسرائيل ومصر، بعد أسابيع فقط على سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو.