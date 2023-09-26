روسيا تنفي مقتل قائد أسطولها في البحر الأسود بضربة أوكرانية

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود الأدميرال فيكتور سوكولوف، بعدما أعلن الجيش الأوكراني أمس قتله في ضربة شنها الجمعة الماضي على مقرّ البحرية الروسية بسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وذكرت الوزارة أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، اليوم وأنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف عبر تطبيق تلغرام: "إنّ قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".