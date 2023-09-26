روسيا تنفي مقتل قائد أسطولها في البحر الأسود بضربة أوكرانية

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود الأدميرال فيكتور سوكولوف، بعدما أعلن الجيش الأوكراني أمس قتله في ضربة شنها الجمعة الماضي على مقرّ البحرية الروسية بسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.