قصف مسجدين ومحطة بترول واقتحام "الشفاء".. العدوان على غزة يتواصل لليوم الـ41

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ويدخل يومه الـ 41، وقد استُشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس؛ جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وقصفت قوات الاحتلال محطة للبترول وسط غزة، ومسجدين في خان يونس جنوب القطاع، مما أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء وعشرات المصابين.
كما أطلقت طائرات الاحتلال قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مدفعية الاحتلال قصفت عدة منازل في حي الزيتون غرب مدينة غزة، ومنزلاً آخر في حي الصبرة جنوب المدينة.
فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد أن اقتحمته للمرة الثانية الليلة الماضية في غضون 24 ساعة.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال وضعت كاميرات تعرّف إلى الوجه وبوابات إلكترونية في ساحة المجمع الطبي، وأجبرت النازحين على خلع ملابسهم واحتجزتهم، وأخضعت الأطباء والمرضى والنازحين لعمليات تحقيق ميدانية.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال وآلياته اقتحمت المجمع من مدخله الجنوبي، وتم تجريفه بشكل كامل، وتدمير جميع المركبات الموجودة في الساحة.