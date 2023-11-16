قصف مسجدين ومحطة بترول واقتحام "الشفاء".. العدوان على غزة يتواصل لليوم الـ41

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ويدخل يومه الـ 41، وقد استُشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس؛ جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.