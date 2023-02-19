واشنطن تتهم روسيا بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في أوكرانيا

في كلمتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وجّهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؛ لأول مرة، اتهامات لروسيا بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" منذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل نحو عام، فيما دعت كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كِبار المسؤولين الروس، غير أن شكل هذه المحكمة ما زال يطرح أسئلة قانونية معقدة.