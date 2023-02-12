قتالٌ عنيفٌ على عدة محاور شرق أوكرانيا.. وكييف تقول إن موسكو خسرت نحو 137 ألف عسكري منذ بدء الحرب

شنّت روسيا هجوماً بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجّرة على مواقع للطاقة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت كييف، مؤكدة أن صاروخَيْن عبرا المجال الجوي لرومانيا، الدولة العضو في الحلف الأطلسي، وهو ما نفته بوخارست.
وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أنه لم يسجل عبور أي صاروخ في المجال الجوي للبلد، مخالفة بذلك تأكيدات سابقة لقائد الجيش الأوكراني، غير أن بوخارست أشارت إلى رصد صاروخَيْن عبرا على مسافة 35 كلم من أراضيها؛ ما استدعى إرسال طائرتَيْن تابعتَيْن لسلاح الجو لتعزيز خيارات الرد.
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ أن "صواريخ عدة عبرت المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا"، مندداً بـ"تحدّ للحلف الأطلسي" من جانب روسيا.
من جهتها، قامت مولدوفا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي ندّدت الخميس بأنشطة روسية "لزعزعة الاستقرار" فيها، باستدعاء السفير الروسي احتجاجاً على "انتهاكٍ غير مقبول" لمجالها الجوي.
تأتي عمليات القصف الروسية الجديدة على أوكرانيا بعد قيام الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ بجولة أوروبية زار خلالها لندن وباريس وبروكسل لحث حلفائه الأوروبيين على إمداده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
وتحذر كييف منذ عدة أيام من هجومٍ ضخمٍ يعد له الجيش الروسي الذي شدّد الضغط العسكري على خط الجبهة في الشرق، حيث تتقدم قواته بشكل بطيء.
وفي هذا السياق أفاد المسؤول الموالي لروسيا دينيس بوشيلين؛ عن تحقيق تقدُّمٍ إلى شمال بخموت، مركز المعارك حالياً، حيث قطعت قوات موسكو طريق إمدادات لأوكرانيا، وفي فوغليدار التي تتعرّض أيضا لهجوم.
وأعلن زيلينسكي؛ أنه بحث مع رئاسة أركان جيشه الوضع في هاتين المنطقتين الواقعتين على خط الجبهة، وفي كريمينا إلى الشمال، حيث تجري معارك.
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، إن 136.880 عسكرياً روسياً قتلوا منذ بداية الحرب في أواخر فبراير 2022، مضيفة أن 1140 جندياً قُتلوا يوم الجمعة فقط على عدّة محاور شرق البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع أنها أسقطت 295 مقاتلة منذ بدء الحرب، إضافة إلى 286 طائرة مروحية، و3267 دبابة.