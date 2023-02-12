قتالٌ عنيفٌ على عدة محاور شرق أوكرانيا.. وكييف تقول إن موسكو خسرت نحو 137 ألف عسكري منذ بدء الحرب

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أنه لم يسجل عبور أي صاروخ في المجال الجوي للبلد، مخالفة بذلك تأكيدات سابقة لقائد الجيش الأوكراني، غير أن بوخارست أشارت إلى رصد صاروخَيْن عبرا على مسافة 35 كلم من أراضيها؛ ما استدعى إرسال طائرتَيْن تابعتَيْن لسلاح الجو لتعزيز خيارات الرد.