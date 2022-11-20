أوكرانيا: الحرب مستمرة وانتصارنا حتمي.. ولن نستطيع تحديد موعده!

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، أن هذا التصريح جاء على لسان "يرماك"، في كلمة ألقاها خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي؛ تعليقًا على تصريح نائب وزير الدفاع فولوديمير هافريلوف، بأن "القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر، وتنتهي الحرب بأكملها مع روسيا بحلول الربيع".